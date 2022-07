(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Lascio con rammarico politico e sofferenza personale il Gruppo di: da oggi sarò nel Gruppo Misto. E’ una decisione meditata, che ritengo necessaria dopo la decisione di interrompere il sostegno al governo di salvezza nazionale guidato da Mario Draghi. Sarò sempre riconoscente a Silvio Berlusconi per le opportunità che mi ha dato, ma resto convinta che la crisi determinata dalle scelte del partito, e soprattutto dei suoi alleati, vada contro gli interessi del mondo moderato, delle imprese, dei cittadini del Mezzogiorno dove rischiano di interrompersi investimenti mai visti negli ultimi vent’anni, che avevano restituito una speranza a milioni di famiglie”. Così in una notaannuncia le dimissioni dal Gruppo della Camera di. La ...

Il Denaro

... probabilmente a cavallo dellepolitiche. Sull'elezione alla presidenza del consiglio ... 2 per Forza Italia (Cinzia Fabrizi, Maurizio Scaccia), 2 per la Lega (Giovanni Bortone,Testa),...Edsiano! Ora però è il tempo di proporre un'idea di paese e di futuro. Un'idea che deve tenere al centro la crisi sociale ed economica ma che deve avere lo sguardo al futuro e non solo all'... Elezioni, Rossella Sessa lascia Forza Italia. Subentrò al posto del deputato Enzo Fasano - Ildenaro.it Sessa è entrata in Parlamento quasi quattro anni più tardi la sua candidatura a Montecitorio, subentrando al deputato Enzo Fasano.Un'altra deputata lascia Forza Italia. È Rossella Sessa che segue così l'esempio di Mara Carfagna. E così aumentano le defezioni nel partito fondato da Silvio ...