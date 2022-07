Elezioni | Renzi lancia il suo appello | ' Ci servono 100 000 euro e 10 000 volontari'

christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - Linkiesta : Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva #Draghi Il #Pd sta costruendo un pol… - ivanscalfarotto : Parole di buon senso da parte di @christianrocca su @Linkiesta. È tempo che tutti i liberal-democratici si mettano… - Andrea_V_73 : '#Elezioni, #Sala: '#Renzi? È isolato ma in un modo o nell'altro sarà della partita'' Andrea Lattanzi via… - sidewayseye : RT @Soppressatira: ???????? - ?????? ??`? Criticava i voltagabbana. Va via dal partito con il quale è stato eletto e ne fonda uno nuovo. Critica il… -

... a un fronte unitario insuccessive. Andare a rompere quel patto, così come si era ... O Calenda,, Di Maio, Brunetta. Di fatto il voto sarà questo: o votate per l'uno o per l'altro'. 'Ci ..."Qualcuno di voi mi scrive: 'Matteo, come si fa ad andare soli alle' - scrive- Rovescio la domanda: come si fa ad andare con chi non condivide nulla Come si fa a pensare che le ...Con le spalle al muro. Consapevole di essere di fronte alla sua più importante, ma anche più difficile battaglia. Quella della ...1' di lettura 27/07/2022 - Il leader del M5s su Facebook: "Fissare priorità per tutelare piccole imprese, lavoratori autonomi" POLITICA (Roma). "La campagna elettorale è già stata scritta dal pensiero ...