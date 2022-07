Elezioni politiche, in famiglia si discute: stante lo scenario, c’è un’unica scelta praticabile (Di mercoledì 27 luglio 2022) Caro il Fatto Quotidiano, In previsione del prossimo voto anticipato al 25 settembre il nostro consiglio di famiglia, composto da mia moglie e me, ha ritenuto doveroso avviare un’approfondita discussione sui comportamenti da tenersi per l’occasione. Vista la qualità del dibattito ora mi sembra opportuno fornire una sintetica informazione al riguardo. Sgombrato il campo dalle tesi estremistiche della consorte che manifestava una netta preferenza per l’astensione (argomentata in base all’assunto “che vadano tutti a c.”) si decideva di procedere partendo dal criterio di chi non votare. stante l’orientamento democratico e antifascista del mio nucleo, il voto a destra è apparso immediatamente incommestibile. Ma prima ancora del giudizio politico sono valse considerazioni di altro genere: il buzzicone Matteo Salvini è stato giudicato impresentabile in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Caro il Fatto Quotidiano, In previsione del prossimo voto anticipato al 25 settembre il nostro consiglio di, composto da mia moglie e me, ha ritenuto doveroso avviare un’approfondita discussione sui comportamenti da tenersi per l’occasione. Vista la qualità del dibattito ora mi sembra opportuno fornire una sintetica informazione al riguardo. Sgombrato il campo dalle tesi estremistiche della consorte che manifestava una netta preferenza per l’astensione (argomentata in base all’assunto “che vadano tutti a c.”) si decideva di procedere partendo dal criterio di chi non votare.l’orientamento democratico e antifascista del mio nucleo, il voto a destra è apparso immediatamente incommestibile. Ma prima ancora del giudizio politico sono valse considerazioni di altro genere: il buzzicone Matteo Salvini è stato giudicato impresentabile in ...

