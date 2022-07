(Di mercoledì 27 luglio 2022) Aldo, deputato in quota 5 Stelle, in una nota ha criticato la posizione oltranzista di Enricoche non vuole più portare avanti l'alleanza con Giuseppe Conte. Una linea, quella del Pd, che ...

Una linea, quella del Pd, che secondosarà perdente. "La netta chiusura di Letta a un accordo ... "Anche oggi in queste inediteestive la strada sembra la stessa, Di Pietro è stato ...politiche 2022 - Carfagna , anche lei decide di prendere carta eper spiegare agli elettori perché è uscita da Forza Italia come i colleghi di partito, e ministri, Mariastella Gelmini e ... Elezioni, Penna (M5s): “La chiusura di Letta è come la presunzione di Veltroni nel 2008” Renato Mannheimer: "Calenda non ha nessuna speranza né ambizione di diventare presidenze del Consiglio, anche se in questo paese tutto può succedere”.Elezioni politiche 2022 - Carfagna, anche lei decide di prendere carta e penna per spiegare agli elettori perché è uscita da Forza ...