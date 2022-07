Elezioni, Letta: “Dopo il voto sole o luna, non ci sono terze vie” – Video (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Questa legge elettorale una maggioranza la darà e un governo ci sarà, ma può essere di un tipo o dell’altro: sole o luna. Non ci sarà una terza strada che consentirà di fare chissà cosa, o vincono gli uni o gli altri“. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla presentazione del libro di Gianni Cuperlo, ‘Rinascimento europeo’, alla Camera dei deputati. Il segretario del Pd sta impostando la campagna elettorale sul mantra: “O noi o Giorgia Meloni”. E ieri, alla direzione nazionale, ha chiuso definitivamente all’alleanza col M5s. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Questa legge elettorale una maggioranza la darà e un governo ci sarà, ma può essere di un tipo o dell’altro:. Non ci sarà una terza strada che consentirà di fare chissà cosa, o vincono gli uni o gli altri“. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, alla presentazione del libro di Gianni Cuperlo, ‘Rinascimento europeo’, alla Camera dei deputati. Il segretario del Pd sta impostando la campagna elettorale sul mantra: “O noi o Giorgia Meloni”. E ieri, alla direzione nazionale, ha chiuso definitivamente all’alleanza col M5s. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

