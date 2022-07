Elezioni, la Fondazione Tatarella e Nazione Futura presentano 10 proposte per il centrodestra di governo (Di mercoledì 27 luglio 2022) In vista delle Elezioni del 25 settembre, la Fondazione Tatarella e la rivista Nazione Futura presentano un documento programmatico con dieci proposte per il centrodestra. La coalizione di centrodestra, secondo i principali sondaggi, arriva favorita all’appuntamento elettorale. Con Fratelli d’Italia in pole position. Ma è necessario – ragionano dalla Fondazione – presentare agli italiani un programma serio e convincente. In questi anni la Fondazione Tatarella e Nazione Futura si sono affermate come due delle realtà più attive nel mondo delle fondazioni e dei think tank. Svolgendo conferenze, eventi, pubblicazioni. Promuovendo iniziative e progetti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) In vista delledel 25 settembre, lae la rivistaun documento programmatico con dieciper il. La coalizione di, secondo i principali sondaggi, arriva favorita all’appuntamento elettorale. Con Fratelli d’Italia in pole position. Ma è necessario – ragionano dalla– presentare agli italiani un programma serio e convincente. In questi anni lasi sono affermate come due delle realtà più attive nel mondo delle fondazioni e dei think tank. Svolgendo conferenze, eventi, pubblicazioni. Promuovendo iniziative e progetti ...

AnitaEflak : @appellolibdem @Azione_it @ItaliaViva @Piu_Europa @Ali2_official @ItaliaalCentro_ @fleinaudi @baseitaliaweb… - StartMagNews : Che cosa non dicono finora i partiti. L’analisi di Walter Galbusera e Claudio Negro della Fondazione Kuliscioff in… - renatogiannetti : @gabrielecatania Eilà PD è, dalla sua fondazione (2008), nelle mani degli ex democristiani e si appresta ad imbarc… - Wleimmersioni : RT @liviaponzio: @pjgiannic Il messaggio è diretto ad un’audience ben precisa: l’estrema destra cattolica (quella del cardinale Burke e del… - Lapislazzul0 : RT @Wikileaks_Ita: Prima delle elezioni 2018 rappresentanti #PD #Lega #M5S #ForzaItalia si sono incontrati riservatamente (non lo sanno ne… -