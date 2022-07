Elezioni, il sondaggista: "Calenda premier? Posizione di bandiera per avere più voti" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "L'autocandidatura a premier di Calenda in alternativa a Draghi è una Posizione di bandiera, un rafforzamento della sua linea comunicativa per sottolineare la propria indipendenza ed avere più voti. Calenda non ha nessuna speranza né ambizione di diventare presidenze del Consiglio, anche se in questo paese tutto può succedere". Così il sociologo e sondaggista Renato Mannheimer (Istituto di ricerca sociale e di marketing Eumetra). Il sondaggista, commentando all'Adnkronos l'apertura ed al tempo stesso i paletti del leader di Azione ad un patto con il Pd, afferma: "Il vantaggio per Letta sarebbe indubbio; mentre Calenda grazie ad un accordo con i Dem avrebbe la possibilità di strappare qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "L'autocandidatura adiin alternativa a Draghi è unadi, un rafforzamento della sua linea comunicativa per sottolineare la propria indipendenza edpiùnon ha nessuna speranza né ambizione di diventare presidenze del Consiglio, anche se in questo paese tutto può succedere". Così il sociologo eRenato Mannheimer (Istituto di ricerca sociale e di marketing Eumetra). Il, commentando all'Adnkronos l'apertura ed al tempo stesso i paletti del leader di Azione ad un patto con il Pd, afferma: "Il vantaggio per Letta sarebbe indubbio; mentregrazie ad un accordo con i Dem avrebbe la possibilità di strappare qualche ...

ledicoladelsud : Elezioni, il sondaggista: “Calenda premier? Posizione di bandiera per avere più voti” - fisco24_info : Elezioni, il sondaggista: 'Calenda premier? Posizione di bandiera per avere più voti': (Adnkronos) - Renato Mannhei… - italiaserait : Elezioni, il sondaggista: “Calenda premier? Posizione di bandiera per avere più voti” - LocalPage3 : Elezioni, il sondaggista: 'Calenda premier? Posizione di bandiera per avere più voti' - Nicolo230592 : RT @Libero_official: A #controcorrente la sondaggista #AlessandraGhisleri mette in guardia il #centrodestra sul'esito delle #elezioni e ric… -