Elezioni, Conte: 'Noi siamo il terzo polo, il campo giusto, per la dignità delle persone' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giuseppe Conte sta disperatamente cercando una nuova collocazione per il Movimento 5 Stelle, fautore della caduta del governo Draghi e ora alla ricerca di possibili alleanze in vista delle Elezioni di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giuseppesta disperatamente cercando una nuova collocazione per il Movimento 5 Stelle, fautore della caduta del governo Draghi e ora alla ricerca di possibili alleanze in vistadi ...

Piu_Europa : “Whatever It Takes”. 10 anni fa, con queste tre semplici parole, Draghi salvò l’eurozona. Oggi Conte, Salvini e B… - Agenzia_Ansa : 'Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto', dice il leader del M5s Giuseppe Conte, in un… - GiovaQuez : Speranza: 'Non sento Conte da quella frattura che si è consumata. Siamo stati al governo un anno e mezzo insieme. N… - CorrNazionale : Verso le elezioni, Conte: “Non ci fermeremo mai, alle elezioni il M5S sarà il terzo incomodo. Dal Pd abbiamo ricevu… - danieledv79 : RT @vlastabernard: @PaoloBorg Il ministro Amendola stamattina in TV ha ammesso che il divieto per Conte vale solo fino alle elezioni. Poi s… -