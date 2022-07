Elezioni, Conte “M5s sarà il terzo polo. Il campo giusto” (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Saremo il terzo polo, il terzo campo. Saremo il campo giusto, dove c'è la dignità della persona, di chi lavora, la dignità sociale di chi in un momento di difficoltà può essere aiutato dallo Stato senza essere umiliato, bullizzato da politici che vivono di privilegi”. Lo dice, su Facebook, il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Saremo il, il. Saremo il, dove c'è la dignità della persona, di chi lavora, la dignità sociale di chi in un momento di difficoltà può essere aiutato dallo Stato senza essere umiliato, bullizzato da politici che vivono di privilegi”. Lo dice, su Facebook, il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe. (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it –

