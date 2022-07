Elezioni, Conte: M5S campo giusto. Siamo noi il terzo polo (Di mercoledì 27 luglio 2022) ”Noi saremo il campo giusto”. Lo scrive il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, su Facebook pubblicando quanto detto ieri in un suo video intervento sui social: “Siamo il terzo polo, il terzo campo. Saremo il campo giusto, dove c’e’ la dignita’ della persona, di chi lavora, la dignita’ sociale di chi in un momento di difficolta’ puo’ essere aiutato dallo Stato senza essere umiliato, bullizzato da politici che vivono di privilegi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) ”Noi saremo il”. Lo scrive il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, su Facebook pubblicando quanto detto ieri in un suo video intervento sui social: “il, il. Saremo il, dove c’e’ la dignita’ della persona, di chi lavora, la dignita’ sociale di chi in un momento di difficolta’ puo’ essere aiutato dallo Stato senza essere umiliato, bullizzato da politici che vivono di privilegi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Piu_Europa : “Whatever It Takes”. 10 anni fa, con queste tre semplici parole, Draghi salvò l’eurozona. Oggi Conte, Salvini e B… - Agenzia_Ansa : 'Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto', dice il leader del M5s Giuseppe Conte, in un… - GiovaQuez : Speranza: 'Non sento Conte da quella frattura che si è consumata. Siamo stati al governo un anno e mezzo insieme. N… - mariapiadelloso : @lageloni Meglio Bersani con Conte e non l accozzaglia che questa pseudo sinistra ci vuole far votare pur di vincere queste elezioni - circolo_l : RT @DSantanche: Le bugie e le falsità della sinistra e dei giornali su @GiorgiaMeloni e #FratellidItalia non attecchiscono: gli italiani no… -