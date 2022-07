Elezioni: centrodestra fa il punto sul premier. Vertice 5S le dimissioni di Crippa. Sala (Pd): “Se non si allarga il campo, si perde” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da un lato c’è Giorgia Meloni che chiede chiarezza sulla premiership, dall’altro Silvio Berlusconi che smonta la questione. E al centro Matteo Salvini che rassicura la leader di Fratelli d’Italia: il partito che otterrà più voti sceglierà il prossimo presidente del Consiglio. Al centro del Vertice di centrodestra di oggi convocato alla Camera, c’è proprio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da un lato c’è Giorgia Meloni che chiede chiarezza sullaship, dall’altro Silvio Berlusconi che smonta la questione. E al centro Matteo Salvini che rassicura la leader di Fratelli d’Italia: il partito che otterrà più voti sceglierà il prossimo presidente del Consiglio. Al centro deldidi oggi convocato alla Camera, c’è proprio L'articolo proviene da Inews24.it.

