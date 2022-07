Elezioni, Calenda: Corro per governare l’Italia (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Questo è un paese dove nessuno si candida a nulla (pare brutto) e tutti vogliono essere nominati ovunque. Non ho nessun problema a correre per governare l’Italia. È una bellissima sfida. Ho il cursus honorum e l’età giusta. Decideranno i cittadini”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda su Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Questo è un paese dove nessuno si candida a nulla (pare brutto) e tutti vogliono essere nominati ovunque. Non ho nessun problema a correre per. È una bellissima sfida. Ho il cursus honorum e l’età giusta. Decideranno i cittadini”. Così il leader di Azione, Carlosu Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

