Elezioni, Borghi (Pd): “M5s? Siamo su sponde diverse. Con Calenda si può trovare un punto di caduta per l’alleanza” (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Siamo convinti che mettendo al centro una proposta europeista, progressista e alternativa al sovranismo della destra sarà possibile trovare una convergenza per un’alleanza, che troverà una compattezza per offrire una prospettiva di crescita per l’Italia. Se Calenda si può ammorbidire? Non è questione di ammorbidirsi ma di entrare nel merito delle proposte, mettendo al centro le idee e i valori troveremo una sintesi”. Lo ha detto il deputato del Pd, Enrico Borghi, all’uscita da Montecitorio. “Col M5s in questa campagna elettorale Siamo su sponde diverse, si sono assunti la pesante responsabilità di far cadere il governo Draghi e archiviare un’agenda sociale che stava per dare importanti risposte al paese, dal salario minimo ad una mensilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) “convinti che mettendo al centro una proposta europeista, progressista e alternativa al sovranismo della destra sarà possibileuna convergenza per un’alleanza, che troverà una compattezza per offrire una prospettiva di crescita per l’Italia. Sesi può ammorbidire? Non è questione di ammorbidirsi ma di entrare nel merito delle proposte, mettendo al centro le idee e i valori troveremo una sintesi”. Lo ha detto il deputato del Pd, Enrico, all’uscita da Montecitorio. “Colin questa campagna elettoralesu, si sono assunti la pesante responsabilità di far cadere il governo Draghi e archiviare un’agenda sociale che stava per dare importanti risposte al paese, dal salario minimo ad una mensilità ...

borghi_claudio : Diretta: la #crisidigoverno e la caduta del Governo #Draghi. Cronaca dagli occhi del vostro rappresentante. Il gior… - borghi_claudio : @todorov_denis E' un po' dura pensare che con le elezioni annunciate oggi ci sia già il programma elettorale pronto… - borghi_claudio : Adesso si capisce a cosa serviva uno dei tanti tentativi messi in atto dal PD per fregarci e che fu rocambolescamen… - fattoquotidiano : Elezioni, Borghi (Pd): “M5s? Siamo su sponde diverse. Con Calenda si può trovare un punto di caduta per l’alleanza” - der_FSJ : @borghi_claudio Borghi, con affetto, non sei più credibile. Non si può stare acquattati lasciando passare di tutto… -