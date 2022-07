Ecco il piano del Lazio per combattere l' Alzheimer e le demenze

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La Giunta regionale delha approvato ildi attività regionale del fondo per l'e le. Ilprevede un investimento da oltre 1 milione di euro e un'attività di formazione rivolta ai medici di medicina generale (Mmg) che operano nelle Asl o Distretti con l'obiettivo di creare una rete con i Centri per i disturbi cognitivi e le(Cdcd) per una corretta e rapida gestione dei flussi dei pazienti. «Le patologie neurodegenerative che causano la demenza rappresentano un carico assistenziale crescente per il Sistema sanitario anche a causa dell'invecchiamento della popone. Una corretta e tempestiva diagnosi è importante ai fini terapeutici. Lein età avanzate colpiscono soprattutto la ...

Gazzetta_it : Milan, stallo per De Ketelaere. Ecco i due nomi del piano alternativo - firenzeviola_it : VIOLA, Ranieri come Koko: ecco perché - quilivorno : #livorno Effetto Venezia, ecco il piano safety e security con 40 addetti e 14 sanitari - Lucavad72 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (27 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - drewmilan39 : @repubblica Ecco che pian piano si mette in moto la magistratura politicizzata. Ci si aspetta che intorno al 15-20… -

È ancora una fonte vicina a Letta che ci confida: "C'è unpersonale ottimo nei rapporti di ... Aggregare la sinistra blairiana (il riferimento a Bonaccini ) ma anche voti centristi, incerti, ...Per un giorno, martedì 26 luglio, tutto il Pirellone è stato letteralmente in subbuglio. Le voci di corridoio, da unall'alto della torre del consiglio regionale, davano per quasi certa l'indicazione della Lega di procedere con le dimissioni di massa da parte dei consiglieri di maggioranza per far cadere ...La Giunta regionale del Lazio ha approvato il piano di attività regionale del fondo per l’Alzheimer e le demenze. Il Piano prevede un ...Se Aleksandr Kokorin ha spiegato personalmente ai media russi che non è ancora pronto per lavorare con il resto della squadra, anche per Luca Ranieri - che come il russo non è ...