E' morta Celina Seghi | gloria dello sci mondiale - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 27 luglio 2022)Per approfondire : Articolo : Abetone in festa per i cento anni di, mitosci Articolo :compie 102 anni. Un'icona senza tempo Articolo : Auguri a, ...

qn_lanazione : E' morta Celina Seghi, gloria dello sci mondiale -

Report Pistoia

... campionessa di sci che compie 101 anni Articolo : I 99 anni diSeghi, gloria dello sci mondiale: "Il segreto Fare ancora sport" E', a 102 anni, l'ex campionessa di sci alpino...... campionessa di sci che compie 101 anni Articolo : I 99 anni diSeghi, gloria dello sci mondiale: "Il segreto Fare ancora sport" E', a 102 anni, l'ex campionessa di sci alpino... Addio al topolino delle nevi - Reportpistoia Conosciuta come il 'topolino delle nevi' per il suo fisico minuto, in ventidue anni di carriera agonistica ha conquistato 37 medaglie: 25 oro, 7 argento e 5 bronzo ...