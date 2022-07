Dybala non basta La Roma perde 1-0 l’amichevole contro l’Ascoli

FBiasin : Impressionante. E comunque la “buona educazione” di #Dybala di questa mattina non è una cosa di tutti. Bravo. - OfficialASRoma : ?? Ancora non hai la maglia di Dybala? ???? #ASRoma - OfficialASRoma : ??? 'Ho parlato tanto con il Direttore, con il Mister, anche con il Presidente. E mi hanno trasmesso tanta sicurezza… - dan94re : @ilciccio67 Eh ma per loro Dybala è quello che per noi è stato Cristiano Ronaldo. Proprio perché la loro è una real… - _beingaunicorn_ : RT @dreaminhogvarts: Hanno tolto Paulo Dybala dalla Juventus ma non toglieranno mai la Juventus da Paulo Dybala -

Goal.com

Intantosi placa l'entusiasmo per l'arrivo di. "Nessuno accoglie i propri eroi come Roma": un messaggio chiaro, quello pubblicato su Twitter dal Friedkin Group e subito ritwittato dalla ...Pauloè in campo per la sfida contro i bianconeri per la prima volta con la maglia giallorossa. Nei giorni scorsiera stata confermata la sua presenza ma Mourinho ha deciso di schierare la ... 10 cose che non sai su Paulo Dybala Non ci dobbiamo però far deviare assolutamente da quella che può essere un’amichevole estiva, che non è veritiera, ho visto cose positive, altre su cui dobbiamo lavorare, mi è piaciuta la compattezza ...Roma in campo oggi a Trigoria contro l'Ascoli. Gli uomini di Mourinho hanno perso 0-1 contro i marchigiani, formazione di Serie B allenata da Christian Bucchi. In gol Botteghin ...