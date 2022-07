Dybala: 'Mou e il club pensano in grande, qui giocherò come mai prima' (Di mercoledì 27 luglio 2022) 'A me piace vincere'. Lo si vede dagli occhi, lo si capisce dal tono pacato e maturo con il quale risponde alle prime domande nell'afa di una Roma che sogna. Paulo Dybala si è materializzato ieri in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) 'A me piace vincere'. Lo si vede dagli occhi, lo si capisce dal tono pacato e maturo con il quale risponde alle prime domande nell'afa di una Roma che sogna. Paulosi è materializzato ieri in ...

GoalItalia : Dybala + Abraham ?? Dove può arrivare la Roma di Mou? ???? - Gazzetta_it : Roma-Dybala, la fase 2: oggi contatto tra Pinto e i suoi agenti #calciomercato - forzaroma : Joya di vincere: “Mou e il club pensano in grande. A Roma vedrete il vero Dybala” #ASRoma #Dybala - BestTLD : #Best of the day on - mmaster16 : @UnitiperLaRoma @emilianoavanti @mimmo_ferretti Se il @CorSport fosse un giornale serio, dopo il titolo 'Mourinh… -