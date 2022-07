(Di mercoledì 27 luglio 2022) Senza rancori e senza superbia. Perché un campione non lo vedi più solo dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, virtù care a un romanista d'eccezione come Francesco De Gregori. Un campione lo ...

sportli26181512 : #Dybala, il destino Capitale - ParliamoDiNews : All`Eur oltre 10000 per Dybala `Roma nel mio destino` » LO_SPECIALE #Sport #basket #Calcio #ciclismo #golf… - lacittanews : Intervenuto all’evento di presentazione organizzata dalla Roma al Colosseo Quadrato, Paulo Dybala ha parlato ai qua… - infoitsport : Dybala si presenta ai tifosi della Roma: 'Era nel mio destino che venissi qui, sarà molto bello giocare all'Olimpic… - ZerounoTv : All’Eur oltre 10000 per Dybala “Roma nel mio destino” -

Forse per questo Pauloracconta la più grande sfida della sua carriera con le parole di un uomo normale , perché la vita e qualche dolore gli hanno insegnato una salutare umiltà. Nelle sue ...Le altre parole di Paulo. L'argentino ha aggiunto: 'Voglio mettermi in forma velocemente per voi, Roma era nel mioper quello che ha rappresentato la città nella mia infanzia. Daje ...E' un qualcosa di incredibile, di straordinario, quello che è accaduto al Colosseo Quadrato di Roma per la presentazione ufficiale di Paulo Dybala.Senza rancori e senza superbia. Perché un campione non lo vedi più solo dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, virtù care a un romanista d’eccezione come Francesco De Gregori. Un campione lo v ...