Dybala | accoglienza da Imperatore | 10 mila romanisti in delirio per la Joya

Una notte che Paulo Dybala non dimenticherà per il resto della sua vita. Perché a volte il calciomercato apre strade inaspettate e succede così, che un ragazzo nato a Laguna Larga – dall'altra parte dell'Oceano – si ritrovi con un'intera città ai suoi piedi. L'accoglienza riservata alla Joya è stata più di una presentazione. E' stato il ringraziamento dei romanisti (presenti e non) che si godono il privilegio di essere stati scelti da uno degli ultimi fuoriclasse rimasti in Serie A. July 27, 2022 10 mila persone si sono radunate sotto al Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur, per assistere allo spettacolare annuncio organizzato dal club. In pieno stile Friedkin che, da navigati produttori cinematografici, hanno capito come l'arrivo di Dybala potesse essere trasformato in un ...

