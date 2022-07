Dybala a Roma | l' incrocio clamoroso con Totti e Ilary Blasi | Lunedì sera | al ristorante

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Uno è da poco sbarcato alla, l'altro è la bandiera più importante del club giallorosso. Le strane coincidenze che uniscono Pauloa Francesco. La punta argentina,, si è concesso unata fuori insieme ai suoi agenti e a qualche amico, per cominciare a respirare l'ambienteno e le sue prelibatezze. La Joya, infatti, ha fatto tappa al"L'isola d'oro" di via Salaria, a due passi da Villa Borghese, famoso per le specialità di pesce crudo. Gioco del destino, proprio un locale nel cuore di, che 17 anni fa, in piena attività da attaccante della ‘Magica', aveva chiesto la mano proprio lì a. Joya, l'Inter sfumata e poi la scelta ...

di Luca Valdiserri Migliaia di tifosi impazziti peralla: "L'ultimo che ha vestito la 10 giallorossa sappiamo chi è. Per me il 21 è importante, poi in futuro non si sa" A un certo punto, davanti a migliaia di tifosi impazziti ancor prima ...A questo punto possiamo venire a patti con l'idea che non ce ne libereremo mai. E forse è meglio così. Francesco Totti è stato un compagno di viaggio inossidabile, paziente, operoso e, di quando in ...Paulo Dybala può contare da quattro anni su un sostegno importante, quello della fidanzata Oriana Sabatini. La cantante argentina, nipote dell'ex tennista Gabriela, è la sua fan numero uno e con ...Ruggiero Rizzitelli crede moltissimo nella coppia Dybala-Abraham: le sue impressioni Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport.