Dybala, 10 mila tifosi alla presentazione della Joya al Colosseo Quadrato: «Daje Roma daje» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cori, bandiere e quasi 10 mila tifosi in delirio per l'arrivo di Paulo Dybala in una location da sogno. Dopo la presentazione in conferenza stampa, questa sera dalle 21 La Joya è stata presentata ai tifosi della Roma. Lo speciale evento, organizzato dal club giallorosso in partnership con Fendi, si tiene al Colosseo Quadrato, con una parte del quartiere Eur che è stata blindata dalle autorità. Presente anche José Mourinho. Preceduto da video di presentazione e giochi di luce spettacolari, in particolare gialle e rosse, e poi dalle musiche dei Maneskin, l'argentino ha fatto il suo ingresso, omaggiato anche dalla presenza di José Mourinho, in un tripudio di cori e bandiere che lo hanno ...

