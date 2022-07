Droga: in auto verso Roma con 16 chili di marijuana, preso (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola la Strada (Ce) – E’ stato trovato in possesso di oltre 16 chili di marijuana un 40enne di Roma fermato dai carabinieri a San Nicola la Strada (Caserta), mentre cercava di imboccare l’autostrada in direzione Capitale. I militari della compagnia di Marcianise lo hanno fermato mentre era alla guida di un’Opel Astra; nel portabagagli della vettura sono state rinvenute 15 buste termosaldate con dentro la marijuana, acquistata nelle basi di spaccio del Napoletano e destinata con ogni probabilità a rifornire le piazze della Capitale e del litorale Romano. Il 40enne è stato condotto al carcere napoletano di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola la Strada (Ce) – E’ stato trovato in possesso di oltre 16diun 40enne difermato dai carabinieri a San Nicola la Strada (Caserta), mentre cercava di imboccare l’strada in direzione Capitale. I militari della compagnia di Marcianise lo hanno fermato mentre era alla guida di un’Opel Astra; nel portabagagli della vettura sono state rinvenute 15 buste termosaldate con dentro la, acquistata nelle basi di spaccio del Napoletano e destinata con ogni probabilità a rifornire le piazze della Capitale e del litoraleno. Il 40enne è stato condotto al carcere napoletano di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

