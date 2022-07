Draghi incassa ok sindacati a dl Aiuti, 14,3 miliardi di euro: non abbandoniamo lavoratori (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese". Mario Draghi lo ha detto subito aprendo l'incontro di questa mattina con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Una riunione voluta per anticipare i contenuti del nuovo decreto Aiuti, che prevede "cifre non banali", ovvero 14,3 miliardi di euro. Il provvedimento è previsto in Consiglio dei ministri la settimana prossima, martedì o più probabilmente giovedì.L`idea, spiegano fonti di governo, è quella di realizzare pochi interventi su alcuni temi importanti, utilizzando gli spazi fiscali disponibili soprattutto per interventi che prorogano quelli già effettuati. Escluso, secondo quanto riferito dai sindacati, il rinnovo del bonus da 200 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i, i pensionati, le imprese". Mariolo ha detto subito aprendo l'incontro di questa mattina con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Una riunione voluta per anticipare i contenuti del nuovo decreto, che prevede "cifre non banali", ovvero 14,3di. Il provvedimento è previsto in Consiglio dei ministri la settimana prossima, martedì o più probabilmente giovedì.L`idea, spiegano fonti di governo, è quella di realizzare pochi interventi su alcuni temi importanti, utilizzando gli spazi fiscali disponibili soprattutto per interventi che prorogano quelli già effettuati. Escluso, secondo quanto riferito dai, il rinnovo del bonus da 200 ...

