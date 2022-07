"Draghi? Come ha ucciso la politica e cosa rappresenta": le fucilate di Bertinotti (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Con questo ultimo atto in Parlamento la politica è definitivamente finita, morta. In realtà ci sono stati, in questi ultimi anni, molti evidenti ed importanti segnali ma con oggi abbiamo chiuso definitivamente la stagione del primato della politica». Chi parla è Fausto Bertinotti già presidente della Camera dal 2006 al 2008 e segretario del partito della Rifondazione Comunista. Bertinotti, ideologicamente a cavallo tra il comunismo ingraiano ed il socialismo lombardiano, è un convinto movimentista oggi vicino alle esperienze radicali non-violente e pacifiste.Mi scusi onorevole perché dice questo? In realtà è la politica che ha scelto di far cadere un governo di tecnici. Mi sbaglio? «Guardi, basta ripercorrere analiticamente questa ultima legislatura per capire il senso del mio pensiero. In questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Con questo ultimo atto in Parlamento laè definitivamente finita, morta. In realtà ci sono stati, in questi ultimi anni, molti evidenti ed importanti segnali ma con oggi abbiamo chiuso definitivamente la stagione del primato della». Chi parla è Faustogià presidente della Camera dal 2006 al 2008 e segretario del partito della Rifondazione Comunista., ideologicamente a cavallo tra il comunismo ingraiano ed il socialismo lombardiano, è un convinto movimentista oggi vicino alle esperienze radicali non-violente e pacifiste.Mi scusi onorevole perché dice questo? In realtà è lache ha scelto di far cadere un governo di tecnici. Mi sbaglio? «Guardi, basta ripercorrere analiticamente questa ultima legislatura per capire il senso del mio pensiero. In questi ...

