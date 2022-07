Dovete impedirglielo Biden nel panico | Pelosi a Taiwan scetena l' invasione cinese?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La sicurezza americana sta cercando di convincere la presidente della Camera Nancydei rischi che il suo potenziale viaggio apotrebbe comportare in un momento molto delicato nei rapporti tra l'isola e la Cina. La, secondo la Cnn, starebbe pianificando una visita nelle prossime settimane come parte di un viaggio più ampio in Asia e ha invitato sia i Democratici che i Repubblicani ad accompagnarla. Se avvenisse, quello dellasarebbe il primo viaggio di un presidente della Camera ain 25 anni. Il possibile viaggio della speaker democratica avverrebbe nel momento in cui Pechino ha intensificato la sua retorica e le azioni aggressive nei confronti dinegli ultimi mesi, incluso l'invio di aerei da guerra nella zona della difesa aerea ...