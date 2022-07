Dove si fa il centrodestra | da Arcore all' ex casa Zeffirelli | ' Ci vedevamo da Silvio'

Agenzia_Ansa : Le elezioni politiche si decideranno nei collegi uninominali: è quanto emerge dall'ultima mappatura elaborata da Yo… - PPASQUERO : RT @Michele_Anzaldi: La notizia politica del giorno è la spaccatura nel centrodestra sulla leadership di Giorgia Meloni, ma per il Tg2 il t… - BeachPapeete : @tizianamaiolo @CarloCalenda @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @forza_italia ma cos'è? un'ultimora? è sempre stato ovvi… - LucaCaiazzo2 : @Antizanz @OGiannino @GiorgiaMeloni Solo tu e Giannino da quelle due righe capite che c’è questa ambiguità,l’hai le… - Mirarch3 : RT @Michele_Anzaldi: La notizia politica del giorno è la spaccatura nel centrodestra sulla leadership di Giorgia Meloni, ma per il Tg2 il t… -

Elezioni, il politologo: "Allarme fascismo per la Meloni Polemiche inconsistenti" Roma, 27 luglio 2022 -ci si vede (o ci si vedeva) a parlar diMa da Silvio, naturalmente, anche se la Meloni, convinta più che mai di essere la prima della coalizione, è stufa di andare ospite del terzo ...... in realtà serve a tenere sotto controllo questi partitini nella quota maggioritaria... cioè della quota maggioritaria, sulle trattative politiche Partiamo dal. Chiediamoci: a che ...Colleghi di giunta che mantengono rapporti istituzionali cordiali, sì. Ma amici, forse, no. Cresce la tensione ai vertici di Regione Lombardia: da una parte, c’è ..."Sono convinto che l'unità del centrodestra si troverà. Il centrodestra è molto più unito dell'altro campo dove ancora non sanno se fare alleanza" ...