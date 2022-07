Doppio mandato, Conte smentisce: "Grillo non ha minacciato di lasciare il Movimento" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mentre imposta la campagna elettorale di un partito che punta a essere 'il terzo polo, il campo giusto', l'ex premier è alle prese con i rebus ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mentre imposta la campagna elettorale di un partito che punta a essere 'il terzo polo, il campo giusto', l'ex premier è alle prese con i rebus ...

Adnkronos : #M5S, Conte commenta la regola del doppio mandato: 'Non manderemo in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti p… - Rinaldi_euro : Il problema non è farli rimanere per più di 2 mandati, ma poterli mandare subito via se non sono buoni a nulla! Gri… - matteoscari : @Arciso3 @Controcorrentv @gentilivero Dimaio un voltagabbana chi lo voterà???? Col doppio mandato doveva trovarsi un lavoro pagliaccio - VincenzoMaione_ : @Paolo__Ferrara Fortunatamente non ci siete voi. Poi parlate proprio voi di comodità, sono curioso di sapere come a… - Affaritaliani : Doppio mandato, Toninelli: 'Cosa farò io? Sosterrò il M5S senza rincorrere poltrone' -