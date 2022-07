Dopo 30 anni lascio l' Europa e mi candido Il piano di Tajani per le elezioni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Centrodestra alle grandi manovre. E' fissato a Montecitorio il vertice tra i leader del centrodestra Meloni, Salvini e Berlusconi. Antonio, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, in un'intervista a Il Giornale, anticipa la strategia della coalizione in vista delle prossima tornata elettorale del 25 settembre. «Fisseremo la strategia del centrodestra in campagna elettorale - anticipaa Il Giornale - Il nostro progetto vincente sul futuro dell'Italia, per dare risposte ai problemi degli italiani, come il potere d'acquisto di stipendi e pensioni che perde valore ogni giorno e infatti Berlusconi propone di aumentare le pensioni minime". "30a Bruxelles mi piacerebbe fare il parlamentare italiano, per portare la mia esperienza in Italia, ma senza pennacchi e mi rimetto alle ...