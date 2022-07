Don Matteo anticipazioni, tutto sulla puntata del 28 luglio: spunta la misteriosa figlia del prete di Gubbio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giovedì 28 luglio andrà in onda su Rai Uno la replica dell’ottava puntata di Don Matteo 12, la serie televisiva con protagonista Terence Hill, tra le più amate dal pubblico italiano. Ci si avvia dunque alla fine delle repliche della dodicesima stagione, l’ultima con al centro ancora il prete più famoso della televisione italiana. A partire dalla tredicesima stagione, infatti, andata in onda la scorsa primavera, abbiamo assistito al passaggio di testimone tra Don Matteo e Don Massimo, il personaggio interpretato da Raoul Bova. Seguono ora le anticipazioni sull’ottava puntata di Don Matteo 12, in onda su Rai 1 nella prima serata di giovedì 28 luglio. Don Matteo 12, la trama dell’ottava ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giovedì 28andrà in onda su Rai Uno la replica dell’ottavadi Don12, la serie televisiva con protagonista Terence Hill, tra le più amate dal pubblico italiano. Ci si avvia dunque alla fine delle repliche della dodicesima stagione, l’ultima con al centro ancora ilpiù famoso della televisione italiana. A partire dalla tredicesima stagione, infatti, andata in onda la scorsa primavera, abbiamo assistito al passaggio di testimone tra Done Don Massimo, il personaggio interpretato da Raoul Bova. Seguono ora lesull’ottavadi Don12, in onda su Rai 1 nella prima serata di giovedì 28. Don12, la trama dell’ottava ...

_sTeFaNiA_29 : Chi come me sta riguardando le repliche di Don Matteo al pomeriggio perché innamoratissima di Lia e il capitano Tom… - kscarlett22_ : Oddio bea grannò piccolissima in don Matteo ?? - salvini_stefano : P.(orca) T.(roia) Isidora in ferie, ho una sostituta alcune ore al giorno da lunedì, questa é appassionata di don… - OsservatorPigro : #Calenda 'Se Raul Bova non disponibile posso assumere ruolo di Don Matteo' - _fiandri : tornare a casa a ora di pranzo mi consente di vedere don matteo con le foto di napolitano al comando dei carabinieri. -