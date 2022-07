Dl Aiuti, i sindacati: non si replica il bonus ma c'è la decontribuzione (Di mercoledì 27 luglio 2022) 'E' la base di partenza del confronto' con le parti sociali, ha confermato anche il ministro Andrea Orlando lasciando la sede del governo. Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) 'E' la base di partenza del confronto' con le parti sociali, ha confermato anche il ministro Andrea Orlando lasciando la sede del governo.

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Dl Aiuti, i sindacati: non si replica il bonus ma c'è la decontribuzione #dlaiuti - CorriereUmbria : Dl Aiuti bis, si va verso la proroga del taglio accise sui carburanti e degli sconti in bolletta. Ampliata la plate… - zazoomblog : Lavoro sindacati: in dl Aiuti no bonus ma decontribuzione - #Lavoro #sindacati: #Aiuti #bonus - MediasetTgcom24 : Dl Aiuti, i sindacati: non si replica il bonus ma c'è la decontribuzione #dlaiuti - fisco24_info : Sindacati, in dl aiuti non bonus ma decontribuzione: Bombardieri, aumenta netto busta paga. Orlando, è base confron… -