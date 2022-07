Disfunzione erettile, ecco quali sono gli uomini condannati: lo studio che fa paura (Di mercoledì 27 luglio 2022) I sintomi e gli effetti a lungo termine del Covid sono diversi e in alcuni casi preoccupanti: stando a uno degli ultimi studi, i pazienti positivi a SARS-CoV-2 potrebbero manifestare perdita di capelli e di libido a seguito dell'infezione. Lo rivela una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine e condotta dagli scienziati dell'Università di Birmingham. La squadra di scienziati, guidata da Shamil Haroon, ha esaminato le cartelle cliniche elettroniche di ben 2,4 milioni di persone nel Regno Unito. Di queste sono stati selezionati poi 486.149 pazienti che tra gennaio 2020 e aprile 2021 avevano contratto l'infezione, ma non erano stati ospedalizzati; e 1,9 milioni di persone che non sono mai risultate positive. Dallo studio, come spiega l'Agi, è emerso che ci sono tre categorie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) I sintomi e gli effetti a lungo termine del Coviddiversi e in alcuni casi preoccupanti: stando a uno degli ultimi studi, i pazienti positivi a SARS-CoV-2 potrebbero manifestare perdita di capelli e di libido a seguito dell'infezione. Lo rivela una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine e condotta dagli scienziati dell'Università di Birmingham. La squadra di scienziati, guidata da Shamil Haroon, ha esaminato le cartelle cliniche elettroniche di ben 2,4 milioni di persone nel Regno Unito. Di questestati selezionati poi 486.149 pazienti che tra gennaio 2020 e aprile 2021 avevano contratto l'infezione, ma non erano stati ospedalizzati; e 1,9 milioni di persone che nonmai risultate positive. Dallo, come spiega l'Agi, è emerso che citre categorie di ...

