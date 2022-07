Diritto al panorama: cosa fare se viene bloccata la vista dal proprio appartamento (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da circa un decennio la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di un riconoscimento in ambito condominiale della configurabilità, della tutelabilità, dell’esistenza, dell’esercizio della cosiddetta “servitù di panorama” a favore della singola porzione di proprietà esclusiva. Il nostro ordinamento non fa alcun cenno all’identificazione della servitù di panorama nonostante le frequenti ipotesi in cui i singoli inquilini si vedono pregiudicare la loro veduta da stabili, antenne telefoniche, canne fumarie, alberi e siepi. Per tali ragioni, la giurisprudenza ha fatto emergere nelle proprie pronunce una dimensione economicamente valutabile del panorama in rapporto alla posizione, esposizione, altezza del piano e amenità dei luoghi, nelle cui vicinanze si erige l’edificio. È da ritenere che i proprietari dei singoli appartamenti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da circa un decennio la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di un riconoscimento in ambito condominiale della configurabilità, della tutelabilità, dell’esistenza, dell’esercizio della cosiddetta “servitù di” a favore della singola porzione di proprietà esclusiva. Il nostro ordinamento non fa alcun cenno all’identificazione della servitù dinonostante le frequenti ipotesi in cui i singoli inquilini si vedono pregiudicare la loro veduta da stabili, antenne telefoniche, canne fumarie, alberi e siepi. Per tali ragioni, la giurisprudenza ha fatto emergere nelle proprie pronunce una dimensione economicamente valutabile delin rapporto alla posizione, esposizione, altezza del piano e amenità dei luoghi, nelle cui vicinanze si erige l’edificio. È da ritenere che i proprietari dei singoli appartamenti in ...

