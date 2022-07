Diego Luna e Gael Garcia Bernal protagonisti della serie La Maquina (Di mercoledì 27 luglio 2022) La serie in spagnolo La Maquina, prodotta per Hulu, vedrà impegnati come protagonisti Diego Luna e Gael Garcia Bernal. Gael Garcia Bernal e Diego Luna saranno i protagonisti di una nuova serie intitolata La Máquina, realizzata per Hulu. Il progetto, in lingua spagnola, permetterà ai due attori di lavorare di nuovo insieme dopo una lunga amicizia iniziata sul set di Y Tu Mama Tambien. La serie La Maquina sarà prodotta da Searchlight TV e sarà il terzo progetto realizzato dallo studio per la piattaforma di streaming dopo The Dropout e History of the World, Part II. Marco Ramirez (Daredevil) sarà coinvolto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lain spagnolo La, prodotta per Hulu, vedrà impegnati comesaranno idi una nuovaintitolata La Máquina, realizzata per Hulu. Il progetto, in lingua spagnola, permetterà ai due attori di lavorare di nuovo insieme dopo una lunga amicizia iniziata sul set di Y Tu Mama Tambien. LaLasarà prodotta da Searchlight TV e sarà il terzo progetto realizzato dallo studio per la piattaforma di streaming dopo The Dropout e History of the World, Part II. Marco Ramirez (Daredevil) sarà coinvolto ...

