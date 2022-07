Diana, sola contro tutti, perduta nella selva dei nomi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Inutile cercare spiegazioni univoche alla vicenda che conduce fino alla morte della piccola Diana. Ne potremmo ipotizzare quante vogliamo o persino tirare fuori dai cassetti tutte le teorie psicologiche, note e meno note, ma non basterebbe a rompere i catenacci. Inoltre, ammettiamolo con onestà, a nessuno interessa davvero di lei, tutto questo sforzo di cercare ragioni non c’entra nulla con la compassione, appaga solo la curiosità per il finale del giallo o risponde al bisogno di dare a tutti i costi un nome alle cose, che le aiuta a esistere ma non a vivere. Un sasso esiste ma non vive. Diana, venuta alla luce in un bagno e morta in solitudine, era finita in questo limbo tra esistere e vivere, ferma nel mezzo, in attesa che qualcuno la portasse da una parte o dall’altra, ma nessuno la contese alla madre. Dare nomi ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 27 luglio 2022) Inutile cercare spiegazioni univoche alla vicenda che conduce fino alla morte della piccola. Ne potremmo ipotizzare quante vogliamo o persino tirare fuori dai cassetti tutte le teorie psicologiche, note e meno note, ma non basterebbe a rompere i catenacci. Inoltre, ammettiamolo con onestà, a nessuno interessa davvero di lei, tutto questo sforzo di cercare ragioni non c’entra nulla con la compassione, appaga solo la curiosità per il finale del giallo o risponde al bisogno di dare ai costi un nome alle cose, che le aiuta a esistere ma non a vivere. Un sasso esiste ma non vive., venuta alla luce in un bagno e morta in solitudine, era finita in questo limbo tra esistere e vivere, ferma nel mezzo, in attesa che qualcuno la portasse da una parte o dall’altra, ma nessuno la contese alla madre. Dare...

