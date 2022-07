Di Stefano: “Milan, tre-quattro giorni per chiudere per il trequartista” | News (Di mercoledì 27 luglio 2022) Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle trattative in entrata da parte del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Peppe Di, giornalista di 'Sky Sport', ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle trattative in entrata da parte del

pietroraffa : Peppe Di Stefano:'De Ketelaere, dopo l'incontro di oggi, è sempre più vicino al Milan' ???? - PianetaMilan : .@PeppeDiSte a @SkySport: '@acmilan, tre-quattro giorni per chiudere per il trequartista' | #News - #Calciomercato… - MarioSantange12 : @Marcomagliano24 @AndreaBonacalza @PeppeDiSte @TeofiloSteven Di Stefano, per favore, vai via da Milanello, da tutto… - espertheo : Il Milan PROBABILMENTE offre 32 mln compresi bonus, il Bruges PROBABILMENTE vuole 35 compresi bonus ma sembra che a… - stefano_ficara7 : La distanza tra #Milan e #Bruges è come quella tra Achille e la tartaruga #DeKetelaere #ACMilan #SempreMilan -