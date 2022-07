Di Maio: “Futuro governo segua su Ucraina linea euro-atlantica” (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Spero e confido nel fatto che gli italiani chiederanno ai Futuro governo e al Futuro parlamento di seguire” sull’Ucraina la linea “euro-atlantica” perché “ne va della sicurezza del nostro paese e dei nostri partner”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla conferenza della Fondazione Med-Or dal titolo ‘Ucraina e mediterraneo. C’è un filo rosso?’.“Questa crisi-ha continuato Di Maio- è stata generata nel palazzo, non per volontà dei cittadini italiani, e non permette all’Italia di esprimere il massimo del proprio potenziale ai tavoli europei, a partire dalla questione del prezzo del gas”.“Con Enrico Letta e Beppe Sala abbiamo avuto un buon incontro. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Spero e confido nel fatto che gli italiani chiederanno aie alparlamento di seguire” sull’la” perché “ne va della sicurezza del nostro paese e dei nostri partner”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo alla conferenza della Fondazione Med-Or dal titolo ‘e mediterraneo. C’è un filo rosso?’.“Questa crisi-ha continuato Di- è stata generata nel palazzo, non per volontà dei cittadini italiani, e non permette all’Italia di esprimere il massimo del proprio potenziale ai tavolipei, a partire dalla questione del prezzo del gas”.“Con Enrico Letta e Beppe Sala abbiamo avuto un buon incontro. ...

