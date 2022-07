Di Maio | da Sala a Letta | alleanze | mosse e strategie del ministro per contare alle prossime elezioni

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il grande Centro si muove. Ma lo fa per andare a destra o sinistra. E se già Azione ha aperto le porte al Pd e la trattativa con Italia viva sembra essere ancora in alto mare, rimane il punto...

Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Be… - LaVeritaWeb : Mentre Franceschini dà l’addio a Conte, sui dem si riversano i veti dei partitini. Calenda: «Mai con Di Maio e l’es… - f_starace : @La_gaia_scienza @gaiatortora Ti riferisci alla grande ammucchiata Letta Renzi Calenda Di Maio Brunetta Gelmini Sal… - lucefranca23 : RT @GianniCuperIoPD: Sala e Di Maio è tipo Rettore e Ditonellapiaga. - serzob : RT @AlessandroPipi4: Quando su Di Maio, Sala e Letta Conte ha risposto: ho visto che li avete Calenda, lo chieda a lui ???????? -

... Bonino , Di, Bonelli e Fratoianni . "Vinciamo - ha detto il segretario dem - se riusciamo a condividere anche chi ha votato centrodestra". Il sindaco di Milano, Beppe, esclude di ...Ma è molto importante che tutti siano in prima linea e io trovo molto positivo l'impegno diinsieme ad altre figure nazionali, come ad esempio Di, che io ritengo abbia fatto un lavoro ...ROMA – Il centrodestra va verso un'intesa sulla regola per la premiership. A quanto si apprende da alcuni presenti, l'accordo prevede che a indicare il premier sia il partito che prenderà più voti nel ...