"Devo proprio dirvelo…". Mercedesz Henger ha rivisto Edoardo Tavassi dopo l'Isola. E vuole dare lei 'la notizia' (Di mercoledì 27 luglio 2022) A settimane di distanza dalla fine dell'Isola dei Famosi ancora in molti si chiedono se ci sia ancora la possibilità di vedere insieme Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Tra i due protagonisti di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi è nata una bella amicizia in Honduras e in molti hanno sperato che si evolvesse in qualcosa di più importante. Tuttavia già durante la permanenza sull'Isola, Edoardo Tavassi è apparso dubbioso sui reali sentimenti nei suoi confronti da parte di Mercedesz Henger. In sostanza il naufrago ha sempre detto di voler aspettare il ritorno in Italia per conoscersi meglio, anche perché lui non avrebbe mai iniziato una storia d'amore in un reality show. Tuttavia al rientro ...

