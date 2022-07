“Devo fermarmi”. Cancellati tutti i concerti: momento difficile per il cantante. Tutti preoccupati per la sua salute (Di mercoledì 27 luglio 2022) momento difficile per Shawn Mendes, il cantautore canadese di “Señorita”. Già all’inizio di luglio il 24enne aveva rivelato la sua necessità di prendersi una pausa di almeno tre settimane per la sua salute mentale. In quei giorni era in programma di posticipare il suo concerto del 29 luglio. Nelle ultime ore ha deciso di condividere con i suoi follower sui social un lungo comunicato che ha lasciato i fan senza parole. Swan Mendes ha rivelato di aver cancellato il resto delle date del tour che lo avrebbe portato a esibirsi in Nord America e in Europa. Sono migliaia i commenti di supporto sul suo ufficiale profilo di Instagram, dove il cantautore canadese ha pubblicato questo preoccupante comunicato. Pare che abbia bisogno di più tempo per guarire, ammette di aver parlato a lungo con il suo team e di aver lavorato “con un gruppo di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)per Shawn Mendes, il cantautore canadese di “Señorita”. Già all’inizio di luglio il 24enne aveva rivelato la sua necessità di prendersi una pausa di almeno tre settimane per la suamentale. In quei giorni era in programma di posticipare il suo concerto del 29 luglio. Nelle ultime ore ha deciso di condividere con i suoi follower sui social un lungo comunicato che ha lasciato i fan senza parole. Swan Mendes ha rivelato di aver cancellato il resto delle date del tour che lo avrebbe portato a esibirsi in Nord America e in Europa. Sono migliaia i commenti di supporto sul suo ufficiale profilo di Instagram, dove il cantautore canadese ha pubblicato questo preoccupante comunicato. Pare che abbia bisogno di più tempo per guarire, ammette di aver parlato a lungo con il suo team e di aver lavorato “con un gruppo di ...

