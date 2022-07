Deutsche Bank: miglior risultato del secondo trimestre dal 2011 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Deutsche Bank ha registrato il miglior risultato del secondo trimestre dal 2011. Nel dettaglio, l'utile prima delle imposte è in aumento del 33% a 1,5 miliardi, l'utile al netto delle imposte è in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022)ha registrato ildeldal. Nel dettaglio, l'utile prima delle imposte è in aumento del 33% a 1,5 miliardi, l'utile al netto delle imposte è in ...

AleaCaptaEst : RT @MilanoFinanza: L'utile trimestrale migliora, ma il target di redditività è a rischio e Deutsche Bank scivola in Borsa - MilanoFinanza : L'utile trimestrale migliora, ma il target di redditività è a rischio e Deutsche Bank scivola in Borsa… - Giornaleditalia : Deutsche Bank, nel secondo trimestre 2022 utile ante imposte di €1,5 mld (+33%): è il miglior risultato dal 2011 - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: VON MOLTKE (DEUTSCHE BANK): LA BCE DOVRÀ ESSERE PIÙ AGGRESSIVA La #BCE dovrà muoversi in modo più aggressivo per frenare l'… - classcnbc : VON MOLTKE (DEUTSCHE BANK): LA BCE DOVRÀ ESSERE PIÙ AGGRESSIVA La #BCE dovrà muoversi in modo più aggressivo per f… -