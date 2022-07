Denis Dosio, la fidanzata Emy Buono prende malissimo le parole di Paola Di Benedetto: “Assetata di visibilità!” (Di mercoledì 27 luglio 2022) A distanza di due giorni dall’attacco diretto di Paola Di Benedetto a Denis Dosio, la fidanzata di quest’ultimo, Emy Buono, interviene in una intervista rilasciata a ThePipol gossip, replicando alla vincitrice del GF Vip 4. Denis Dosio, Emy Buono replica alle parole di Paola Di Benedetto Ma cosa aveva detto Paola Di Benedetto sull’influencer Denis Dosio?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 luglio 2022) A distanza di due giorni dall’attacco diretto diDi, ladi quest’ultimo, Emy, interviene in una intervista rilasciata a ThePipol gossip, replicando alla vincitrice del GF Vip 4., Emyreplica allediDiMa cosa aveva dettoDisull’influencer?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IsaeChia : Paola Di Benedetto, dopo la frecciatina a Denis Dosio arriva la dura replica di Emy Buono: “È solo un’assetata di v… - infoitcultura : Paola Di Benedetto spara a zero su Denis Dosio: «Rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire» - 2ndgrrade : RT @userdiocne: dio cane dio bastardo dio ladro dio porco dio inculato dio pezzente dio cafone dio sega dio incendiato dio feto dio inchiod… - ___Cre___ : RT @jkbonsai: il video di denis dosio la versione aggiornata di questo - cvrvmellv : Il video di Denis Dosio che piange perché non vuole lavorare ma vuole andare ad Ibiza mi fa piangere a lacrime ogni… -