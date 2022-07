De Ketelaere Milan, chiusura più vicina: la nuova offerta rossonera (Di mercoledì 27 luglio 2022) Charles De Ketelaere è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan: ecco i dettagli Charles De Ketelaere è ora più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, la società rossonera avrebbe alzato l’offerta a 32 milioni di euro più 3 di bonus. Il club belga, che fino a ieri chiedeva 35 milioni di euro di base fissa, sembra orientato a cambiare idea e la fumata bianca potrebbe arrivare tra oggi e domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Charles Deè molto vicino a diventare un nuovo giocatore del: ecco i dettagli Charles Deè ora più vicino a diventare un nuovo giocatore del. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, la societàavrebbe alzato l’a 32 milioni di euro più 3 di bonus. Il club belga, che fino a ieri chiedeva 35 milioni di euro di base fissa, sembra orientato a cambiare idea e la fumata bianca potrebbe arrivare tra oggi e domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

