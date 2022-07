De Ketelaere, la pista si rafredda. Spunta Ziyech (Di mercoledì 27 luglio 2022) Niente da fare. Charles De Ketelaere resta a Bruges. Almeno per ora. Il secondo e non decisivo incontro tra Milan e il Club Brugge si è svolto a Lugano ma non ha portato a niente. Non all'esito ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Niente da fare. Charles Deresta a Bruges. Almeno per ora. Il secondo e non decisivo incontro tra Milan e il Club Brugge si è svolto a Lugano ma non ha portato a niente. Non all'esito ...

calsciomercato : ??????????Non è servito nemmeno il secondo summit faccia a faccia per raggiungere l’accordo: il Bruges vuole i 35 milio… - lacittanews : Queste di fine luglio potrebbero essere ore decisive sull'asse Milan-Bruges per definire l'affare in corso per Char… - GCabrach : Qualora invece il Milan decidesse di abbandonare la pista che porta a De Ketelaere, farebbero una bestialità incredibile!..tutto qui.. - serieApallone : Milan, Maldini non aspetta il Bruges: concreta la pista ungherese: Milan, aspettando l'evoluzione positiva ......… - CalcioPillole : Il #Milan torna a pensare ad Hakim #Ziyech ma occhio alla pista #Zielinski: di seguito tutti i dettagli. -