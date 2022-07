De Ketelaere | fumata grigia | Milan su Ziyech? - Sport - quotidiano net

marcoconterio : ?????? Braccio di ferro tra #Milan e #ClubBrugge per Charles de Ketelaere. I belgi non abbassano le richieste. Tra… - depodIGHIN : RT @MilanNewsit: Sportmediaset - Milan, già oggi potrebbe esserci la fumata bianca per De Ketelaere - CosmaiLuca : @acmilan ma se volete Cdk dategli sti cazzo di 35 milioni ..... - infoitsport : Calciomercato Milan, fumata grigia per De Ketelaere ma si tratta ancora - infoitsport : Mercato Milan – De Ketelaere, possibile fumata bianca già oggi -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Charles De, belga di 21 anni Lo stallo tra Milan e Bruges per Charles Decontinua. Non sono per ora serviti telefonate, incontri (l'ultimo ieri a Lugano) per smuovere le parti dalle rispettive posizioni. I rossoneri non vanno oltre i 32 milioni di euro ...Commenta per primo Doveva essere la giornata decisiva, si è conclusa (ancora una volta) con un nulla di fatto. Per il Milan e Charles De, nessunabianca . Almeno per il momento. L'ultimo incontro - a Lugano - tra Maldini e Massara e il club belga, rappresentato dal direttore esecutivo Vincent Mannaert , non ha portato ... De Ketelaere, fumata grigia: Milan su Ziyech Lo stallo tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere continua. Non sono per ora serviti telefonate, incontri (l’ultimo ieri a Lugano) per smuovere le parti dalle rispettive posizioni. I rossoneri non ...Chi si aspettava fuoco e fiamme sul mercato dopo la conferma della dirigenza che tanto bene ha fatto da quando guida il Diavolo, sarà rimasto estremamente deluso. I rossoneri non vogliono arrivare ai ...