De Jong rifiuta il Manchester United: vuole un’altra big di Premier (Di mercoledì 27 luglio 2022) Frenkie de Jong avrebbe rifiutato il Manchester United. Dall’inizio della sessione di calciomercato sono diverse le voci sul futuro del centrocampista lontano da Barcellona, che per diverse settimane è stato accostato ai “Red Devils” del suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax, Erik Ten Hag. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano “Sport” infatti, l’olandese classe 1997 avrebbe informato la dirigenza blaugrana di esser disposto ad abbandonare la Liga ed il club catalano unicamente in caso di passaggio al Chelsea di Thomas Tuchel. De Jong-Chelsea-Barcellona Nell’ultima stagione con la maglia del Barcellona de Jong ha collezionato 47 presenze, mettendo a referto 4 goal e 5 assist in tutte le competizioni. L’operazione tra i blues ed il club blaugrana non sarà semplice. Il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Frenkie deavrebbeto il. Dall’inizio della sessione di calciomercato sono diverse le voci sul futuro del centrocampista lontano da Barcellona, che per diverse settimane è stato accostato ai “Red Devils” del suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax, Erik Ten Hag. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano “Sport” infatti, l’olandese classe 1997 avrebbe informato la dirigenza blaugrana di esser disposto ad abbandonare la Liga ed il club catalano unicamente in caso di passaggio al Chelsea di Thomas Tuchel. De-Chelsea-Barcellona Nell’ultima stagione con la maglia del Barcellona deha collezionato 47 presenze, mettendo a referto 4 goal e 5 assist in tutte le competizioni. L’operazione tra i blues ed il club blaugrana non sarà semplice. Il ...

