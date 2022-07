SecolodItalia1 : De Benedetti invoca l’ammucchiata da Letta alla Gelmini contro le destre: “Come il Cln contro Mussolini”… - ConfindustriaUd : #ElezioniPolitiche2022, il pragmatismo del #Nordest delle #imprese Gianpietro Benedetti, presidente reggente di… -

Nordest Economia

... preconizza il ribaltamento degli equilibri in Europa ea chiare lettere accordi con la ...Europa Orbán lancia l'offensiva culturale dal suo avamposto illiberale a Budapest Francesca De...Europa Bruxelles impone l'austerità e ci riporta all'èra dei fossili Francesca DeIl caso ... La Russiala clausola di "forza maggiore" per sfuggire agli obblighi contrattuali e ... Confindustria Fvg ritocca all’insù le stime del Pil. Il presidente Benedetti al futuro Governo: «Più fare e meno chiacchiere» In casa Milan continuano a circolare tante news di calciomercato: tra Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech, ora spunta anche un altro nome top ...Recita con fede la Potente supplica a San Charbel, da recitare oggi, 24 luglio 2022; è una preghiera per ottenere grazie ...