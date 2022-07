David Broder massacrato in diretta tv: insulta la Meloni, finisce malissimo (Di mercoledì 27 luglio 2022) «David Laqualunque». Lo ripete una, due, tre volte Daniele Santanchè. Tanto che Francesco Magnani, che la sta ospitando a L'aria che tira - Estate su La7, si sente in dovere di stopparla: «Onorevole, bisogna portare rispetto agli interlocutori». E la Pitonessa a questo punto alza la voce: «Io infatti ho portato rispetto, l'ho ascoltato fino ad adesso». Sottinteso: senza mandarlo a quel paese. Lui, David Laqualunque, è in realtà David Broder, storico britannico che pochi giorni fa ha vergato un durissimo editoriale sul prestigioso quotidiano americano New York Times per dire che «Il futuro è l'Italia, ed è un futuro desolante» (o squallido, secondo le traduzioni più brutali). Motivo di tanto pessimismo? La possibile vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre. Come a ogni tornata, uno scenario vissuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Laqualunque». Lo ripete una, due, tre volte Daniele Santanchè. Tanto che Francesco Magnani, che la sta ospitando a L'aria che tira - Estate su La7, si sente in dovere di stopparla: «Onorevole, bisogna portare rispetto agli interlocutori». E la Pitonessa a questo punto alza la voce: «Io infatti ho portato rispetto, l'ho ascoltato fino ad adesso». Sottinteso: senza mandarlo a quel paese. Lui,Laqualunque, è in realtà, storico britannico che pochi giorni fa ha vergato un durissimo editoriale sul prestigioso quotidiano americano New York Times per dire che «Il futuro è l'Italia, ed è un futuro desolante» (o squallido, secondo le traduzioni più brutali). Motivo di tanto pessimismo? La possibile vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre. Come a ogni tornata, uno scenario vissuto ...

