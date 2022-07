Daouda Diane, il sindacalista e mediatore culturale sparito a inizio luglio: si indaga per omicidio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Di lui si sono perse le tracce dallo scorso 2 luglio. La sua ultima testimonianza è una video girato (e pubblicato sui suoi canali social) all’interno di in cantiere in cui stava lavorando. Poi il silenzio. Di Daouda Diane non si è più saputo nulla. Lui era una persona molto attiva a livello sindacale e anche per il suo ruolo di mediatore culturale al Cas di Acate, in provincia di Ragusa. Nel corso delle settimane successive alla sua sparizione, si sono susseguite diverse manifestazioni da parte dei suoi colleghi sindacalisti dell’USB. E ora la Procura siciliana ha aperto un fascicolo d’indagine. Per omicidio e soppressione di cadavere. Daouda Diane, sindacalista e mediatore sparito nel nulla in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Di lui si sono perse le tracce dallo scorso 2. La sua ultima testimonianza è una video girato (e pubblicato sui suoi canali social) all’interno di in cantiere in cui stava lavorando. Poi il silenzio. Dinon si è più saputo nulla. Lui era una persona molto attiva a livello sindacale e anche per il suo ruolo dial Cas di Acate, in provincia di Ragusa. Nel corso delle settimane successive alla sua sparizione, si sono susseguite diverse manifestazioni da parte dei suoi colleghi sindacalisti dell’USB. E ora la Procura siciliana ha aperto un fascicolo d’indagine. Pere soppressione di cadavere.nel nulla in ...

