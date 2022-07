Dante: canto XXVII del Paradiso e gli spiriti trionfanti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel ventisettesimo canto del Paradiso di Dante vediamo un passaggio dal Cielo delle Stelle Fisse al Primo Mobile. Le intelligenze motrici sono i cherubini e in questo ordinamento incontreremo gli spiriti trionfanti. Gli argomenti trattati sono l’Inno degli spiriti a Dio, l’invettiva di San Pietro contro i papi corrotti, la salita di Dante al primo mobile e la Profezia di Beatrice. Dante, Paradiso canto XXVII: il filo del racconto Gli spiriti trionfanti elevano alla Trinità un inno di gloria di inebriante dolcezza. Subito dopo la luce emanata da San Pietro diventa ancor più luminosa e rosseggiante, mentre nel silenzio del Cielo risuona l’amara invettiva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel ventisettesimodeldivediamo un passaggio dal Cielo delle Stelle Fisse al Primo Mobile. Le intelligenze motrici sono i cherubini e in questo ordinamento incontreremo gli. Gli argomenti trattati sono l’Inno deglia Dio, l’invettiva di San Pietro contro i papi corrotti, la salita dial primo mobile e la Profezia di Beatrice.: il filo del racconto Glielevano alla Trinità un inno di gloria di inebriante dolcezza. Subito dopo la luce emanata da San Pietro diventa ancor più luminosa e rosseggiante, mentre nel silenzio del Cielo risuona l’amara invettiva ...

