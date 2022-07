Damascelli: perché stupirsi per il ko di Pogba? A Manchester era sempre in infermeria, è quasi cotto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Qual è la sorpresa nel nuovo infortunio di Pogba? Pure a Manchester era sempre in infermeria. Lo scrive, su Il Giornale, Tony Damascelli. “Non vedo la sorpresa, non capisco lo stupore”. “In effetti è sufficiente dare una controllata allo storico degli infortuni del “polpo” per rendersi conto che lo stesso è in pericolosa via di cottura. Così, infatti, segnala lo score: dal momento del Covid, Pogba è stato per 181 giorni in cassa mutua, saltando trentadue partite con il Manchester United. Infortuni vari ma indicativi e preoccupanti che hanno interessato i muscoli del polpaccio (31 giorni di stop e 5 gare out), due lesioni rotulee (febbraio e dicembre 2021, 85 e 37 giorni senza football e fuori per 24 partite; lesione alla caviglia, novembre 2020, 13 giorni fermo e 3 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Qual è la sorpresa nel nuovo infortunio di? Pure aerain. Lo scrive, su Il Giornale, Tony. “Non vedo la sorpresa, non capisco lo stupore”. “In effetti è sufficiente dare una controllata allo storico degli infortuni del “polpo” per rendersi conto che lo stesso è in pericolosa via di cottura. Così, infatti, segnala lo score: dal momento del Covid,è stato per 181 giorni in cassa mutua, saltando trentadue partite con ilUnited. Infortuni vari ma indicativi e preoccupanti che hanno interessato i muscoli del polpaccio (31 giorni di stop e 5 gare out), due lesioni rotulee (febbraio e dicembre 2021, 85 e 37 giorni senza football e fuori per 24 partite; lesione alla caviglia, novembre 2020, 13 giorni fermo e 3 ...

